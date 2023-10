Chants participatifs avec la Chorale Ste Cécile 14 Place du Marché Guebwiller, 17 décembre 2023, Guebwiller.

Guebwiller,Haut-Rhin

La chorale Sainte Cécile invite petits et grands pour se plonger dans l’ambiance de Noël en chantant ensemble les chants traditionnels français et allemands. Chacun recevra un petit carnet avec les paroles pour lui permettre de participer activement, soutenu par la chorale et l’orgue..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . EUR.

14 Place du Marché

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est



The Sainte Cécile choir invites young and old alike to immerse themselves in the Christmas atmosphere by singing traditional French and German carols together. Each participant will receive a little booklet with the lyrics, enabling them to take an active part, supported by the choir and organ.

El coro Sainte Cécile invita a grandes y pequeños a entrar en el espíritu navideño cantando juntos villancicos tradicionales franceses y alemanes. Todos recibirán un librito con la letra para que puedan participar activamente, apoyados por el coro y el órgano.

Der Chor Sainte Cécile lädt Groß und Klein ein, in die Weihnachtsstimmung einzutauchen und gemeinsam traditionelle französische und deutsche Lieder zu singen. Jeder erhält ein kleines Heft mit den Texten, damit er aktiv mitmachen kann, unterstützt vom Chor und der Orgel.

Mise à jour le 2023-10-25 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller