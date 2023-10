Conte mimé et chants 14 Place du Marché Guebwiller, 10 décembre 2023, Guebwiller.

Guebwiller,Haut-Rhin

L’Entente des Églises chrétiennes de Guebwiller vous invite à venir découvrir un conte mimé par les enfants et animé par les chanteurs des quatre églises chrétiennes de Guebwiller..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

14 Place du Marché

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est



The Entente des Églises chrétiennes de Guebwiller (Guebwiller Christian Churches Association) invites you to come and discover a fairy tale mimed by children and performed by singers from Guebwiller’s four Christian churches.

La Entente des Églises chrétiennes de Guebwiller (Asociación de Iglesias Cristianas de Guebwiller) le invita a venir y descubrir una historia mimetizada por niños e interpretada por cantantes de las cuatro iglesias cristianas de Guebwiller.

Die Entente des Églises chrétiennes de Guebwiller lädt Sie ein, ein Märchen zu entdecken, das von Kindern gemimt und von Sängern der vier christlichen Kirchen von Guebwiller animiert wird.

Mise à jour le 2023-10-25 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller