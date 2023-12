Marché de Noël à Angerville l’Orcher 14 Place du Général de Gaulle Angerville-l’Orcher, 4 décembre 2023, Angerville-l'Orcher.

Angerville-l’Orcher,Seine-Maritime

Noël approche à grands pas ! Participez au marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes et la Mairie d’Angerville.

Bien évidemment, le Père Noël sera présent pour une séance photo. l’Ange fera également son apparition tous les soirs.

Dix-sept chalets vous permettront de découvrir les produits de Noël.

Vous pourrez déguster du vin chaud, manger des crêpes, du chocolat et autres gourmandises de Noël.

Il y aura également un food-truck, un manège, des structures gonflables et plein d’autres surprises.

La chorale « L’air du temps » sera également présente le vendredi 15 décembre à 18h.

Le samedi, les pompiers défileront à l’occasion de la Sainte-Barbe.

Vendredi 15 décembre : 17h – 20h

Samedi 16 décembre : 10h – 20h

Dimanche 17 décembre : 10h – 18h.

14 Place du Général de Gaulle

Angerville-l’Orcher 76280 Seine-Maritime Normandie



Christmas is just around the corner! Take part in the Christmas market organized by the Comité des Fêtes and the Mairie d’Angerville.

Santa Claus will be on hand for a photo session, and the Angel will be making an appearance every evening.

Seventeen chalets will be on hand to showcase Christmas products.

Enjoy mulled wine, crêpes, chocolate and other Christmas treats.

There will also be a food truck, a merry-go-round, inflatables and lots of other surprises.

The « L’air du temps » choir will also be on hand on Friday December 15 at 6pm.

On Saturday, the firefighters will be on parade to celebrate Saint Barbara’s Day.

Friday, December 15: 5pm – 8pm

Saturday, December 16: 10am – 8pm

Sunday December 17: 10am – 6pm

¡Se acerca la Navidad! Venga y participe en el mercado navideño organizado por el Comité des Fêtes y el Ayuntamiento de Angerville.

Por supuesto, Papá Noel estará presente para una sesión fotográfica. El Ángel también hará su aparición todas las tardes.

Diecisiete chalets venderán productos navideños.

Podrá degustar vino caliente, crepes, chocolate y otras delicias navideñas.

También habrá un food truck, un tiovivo, estructuras hinchables y muchas otras sorpresas.

El coro « L’air du temps » también actuará el viernes 15 de diciembre a las 18:00.

El sábado, el cuerpo de bomberos desfilará en honor de Santa Bárbara.

Viernes 15 de diciembre: 17.00 h – 20.00 h

Sábado 16 de diciembre: de 10.00 a 20.00 horas

Domingo 17 de diciembre: de 10.00 a 18.00 horas

Weihnachten nähert sich mit großen Schritten! Beteiligen Sie sich am Weihnachtsmarkt, der vom Festkomitee und der Stadtverwaltung von Angerville organisiert wird.

Natürlich wird auch der Weihnachtsmann für ein Fotoshooting anwesend sein. Der Engel wird ebenfalls jeden Abend erscheinen.

Siebzehn Chalets bieten Ihnen die Möglichkeit, Weihnachtsprodukte zu entdecken.

Sie können Glühwein probieren, Crêpes, Schokolade und andere weihnachtliche Leckereien essen.

Es wird auch einen Foodtruck, ein Karussell, Hüpfburgen und viele andere Überraschungen geben.

Der Chor « L’air du temps » wird am Freitag, den 15. Dezember um 18 Uhr ebenfalls auftreten.

Am Samstag findet eine Parade der Feuerwehr anlässlich des Festes der Heiligen Barbara statt.

Freitag, 15. Dezember: 17h – 20h

Samstag, 16. Dezember: 10h – 20h

Sonntag, 17. Dezember: 10h – 18h

Mise à jour le 2023-11-29 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie