CONTES DE NOËL – MONTBLANC 14 Place du Château Vieux Montblanc, 20 décembre 2023, Montblanc.

Montblanc,Hérault

Retrouvez Eglantine Jouve pour un moment détente autour de contes de Noël.

A partir de 3 ans. Entrée gratuite..

2023-12-20 15:00:00 fin : 2023-12-20 . .

14 Place du Château Vieux

Montblanc 34290 Hérault Occitanie



Join Eglantine Jouve for a relaxing moment of Christmas storytelling.

Ages 3 and up. Free admission.

Únete a Eglantine Jouve en una relajante tarde de cuentos navideños.

A partir de 3 años. Entrada gratuita.

Treffen Sie sich mit Eglantine Jouve zu einem entspannenden Moment rund um Weihnachtsgeschichten.

Ab 3 Jahren. Kostenloser Eintritt.

