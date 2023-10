LA CABANE À HISTOIRES – MONTBLANC 14 Place du Château Vieux Montblanc, 22 novembre 2023, Montblanc.

Montblanc,Hérault

Une cabane, quatre petits aventuriers et des livres à découvrir pour la première fois en animation. Une série pour découvrir ou redécouvrir les grands talents de la littérature jeunesse et partager l’amour de la lecture. Lisette, Fanny, Tiago et Antoine, dans leur cabane haut perchée, dans l’arbre du jardin, piochent dans leur malle des livres qui répondent à leurs questions..

2023-11-22 10:30:00 fin : 2023-11-22 11:00:00. .

14 Place du Château Vieux

Montblanc 34290 Hérault Occitanie



A cabin, four little adventurers and books to discover for the first time in animation. A series for discovering or rediscovering the great talents of children?s literature and sharing the love of reading. Lisette, Fanny, Tiago and Antoine, in their tree house in the garden, dig into their trunk for books that answer their questions.

Una cabaña, cuatro pequeños aventureros y libros para descubrir por primera vez en animación. Una serie para descubrir o redescubrir los grandes talentos de la literatura infantil y compartir el amor por la lectura. Lisette, Fanny, Tiago y Antoine, en su casita del árbol en lo alto del jardín, cogen libros de su baúl para responder a sus preguntas.

Eine Hütte, vier kleine Abenteurer und Bücher, die zum ersten Mal als Animation zu entdecken sind. Eine Serie, um die großen Talente der Kinderliteratur zu entdecken oder wiederzuentdecken und die Liebe zum Lesen zu teilen. Lisette, Fanny, Tiago und Antoine sitzen in ihrer Hütte hoch oben im Baum im Garten und ziehen aus ihrem Koffer Bücher, die ihre Fragen beantworten.

