EXPOSITION « L’ESCAL’ARTISTIQUE » – MONTBLANC 14 Place du Château Vieux Montblanc, 13 novembre 2023, Montblanc.

Montblanc,Hérault

Venez découvrir les oeuvres de l’artiste Anne-Marie Parreno, une artiste locale de Montblanc..

2023-11-13 fin : 2023-12-01 . .

14 Place du Château Vieux

Montblanc 34290 Hérault Occitanie



Come and discover the works of local Montblanc artist Anne-Marie Parreno.

Venga a descubrir las obras de la artista local de Montblanc Anne-Marie Parreno.

Entdecken Sie die Werke der Künstlerin Anne-Marie Parreno, einer ortsansässigen Künstlerin aus Montblanc.

