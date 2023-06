Let’s Gau Fest – Musique et Arts 14 Place du Champ de Foire Saint-Gaultier, 25 juin 2023, Saint-Gaultier.

Saint-Gaultier,Indre

Le Collectif des Possibles de Saint-Gaultier vous propose un après-midi mêlant musique et arts : rendez-vous dans le Parc du Château de Saint-Gaultier, ouvert exceptionnellement au public pour l’occasion, pour une ambiance festive !.

14 Place du Champ de Foire

Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire



The Collectif des Possibles of Saint-Gaultier proposes you an afternoon mixing music and arts: appointment in the Park of the Castle of Saint-Gaultier, opened exceptionally to the public for the occasion, for a festive atmosphere!

El Collectif des Possibles de Saint-Gaultier le invita a una tarde de música y arte en el recinto del Château de Saint-Gaultier, que estará excepcionalmente abierto al público para la ocasión, ¡para disfrutar del ambiente festivo!

Das Collectif des Possibles in Saint-Gaultier lädt Sie zu einem Nachmittag ein, der Musik und Kunst miteinander verbindet: Treffen Sie sich im Park des Schlosses von Saint-Gaultier, der zu diesem Anlass ausnahmsweise für die Öffentlichkeit zugänglich ist, und genießen Sie eine festliche Atmosphäre!

