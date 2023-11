Cet évènement est passé Concert Des Sapeurs Pompiers Des Deux-Sévres 14 Place du 25 Août Vasles Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Organisé par l’amicale des sapeurs pompiers de Vasles.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

14 Place du 25 Août Maison du village

Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Concert Des Sapeurs Pompiers Des Deux-Sévres

Organized by the Vasles Fire Brigade Association Concierto de los bomberos de Deux-Sévres

Organizado por la Asociación de Bomberos de Vasles Konzert Des Sapeurs Pompiers Des Deux-Sévres (Feuerwehrkonzert des Deux-Sévres)

Organisiert vom Freundeskreis der Feuerwehr Vasles

