Les « Vendredis Gourmands de Décembre » 14 Place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet, 8 décembre 2023, Chatuzange-le-Goubet.

Chatuzange-le-Goubet,Drôme

Vendredis 8, 15, 22 et 29 décembre :



Les « Vendredis Gourmands de Décembre », organisés par la Municipalité

Ensemble Charles Bringuier (Village de Noël) de 16h00 à 20h00..

2023-12-08 16:00:00 fin : 2023-12-08 20:00:00. .

14 Place du 19 Mars 1962 Ensemble Charles Bringuier

Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Fridays December 8, 15, 22 and 29 :



December Gourmet Fridays », organized by the Town Hall

Ensemble Charles Bringuier (Christmas Village) from 4pm to 8pm.

Viernes 8, 15, 22 y 29 de diciembre:



Viernes gastronómicos de diciembre », organizado por el Ayuntamiento

Ensemble Charles Bringuier (Pueblo de Navidad) de 16:00 a 20:00 h.

Freitag, 8., 15., 22. und 29. Dezember :



Die « Gourmet-Freitage im Dezember », die von der Stadtverwaltung organisiert werden

Ensemble Charles Bringuier (Weihnachtsdorf) von 16:00 bis 20:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-03 par Valence Romans Tourisme