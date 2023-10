Théâtre « On dînera au lit » 14 Place du 19 Mars 1962, Chatuzange-le-Goubet, 26 novembre 2023, Chatuzange-le-Goubet.

Chatuzange-le-Goubet,Drôme

Dimanche 26 novembre :

Spectacle de théâtre « On dînera au lit »

De la troupe La Comedia de Lyon organisé par l’Aide Humanitaire



Ensemble Charles Bringuier – Goubet – 14h



Infos : 06 03 80 68 93

Tarifs : 15€..

2023-11-26 14:00:00 fin : 2023-11-26 . EUR.

14 Place du 19 Mars 1962, Ensemble Charles Bringuier

Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Sunday November 26 :

On dînera au lit » theater show

By the La Comedia troupe from Lyon, organized by Aide Humanitaire



Ensemble Charles Bringuier – Goubet – 2pm



Information : 06 03 80 68 93

Price: 15?

Domingo 26 de noviembre:

Espectáculo teatral » On dînera au lit » (Cena en la cama)

A cargo de la compañía de teatro La Comedia de Lyon, organizado por Aide Humanitaire



Ensemble Charles Bringuier – Goubet – 14:00 h



Información: 06 03 80 68 93

Entrada: 15 euros

Sonntag, den 26. November :

Theateraufführung « On dînera au lit » (Wir werden im Bett dinieren)

Von der Theatergruppe La Comedia aus Lyon organisiert von der Humanitären Hilfe



Ensemble Charles Bringuier – Goubet – 14 Uhr



Infos: 06 03 80 68 93

Preis: 15?

Mise à jour le 2023-10-03 par Valence Romans Tourisme