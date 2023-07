Week End Chantant avec Benoît BARRET et Marc André CARON 14 Place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet, 11 novembre 2023, Chatuzange-le-Goubet.

Chatuzange-le-Goubet,Drôme

Quel que soit votre niveau venez découvrir l’émotion du chant polyphonique à 250.

Un week-end entre amoureux de la chanson française dans une ambiance chaleureuse autour d’un thème mys’tère..

2023-11-11 fin : 2023-11-12

14 Place du 19 Mars 1962 Ensemble Charles Bringuier

Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Whatever your level, come and discover the emotion of polyphonic singing at 250.

A weekend for lovers of French chanson, in a warm atmosphere and with a mysterious theme.

Sea cual sea su nivel, venga a descubrir la emoción del canto polifónico a 250.

Un fin de semana para los amantes de la chanson francesa, en un ambiente cálido y con un tema misterioso.

Unabhängig von Ihrem Niveau entdecken Sie die Emotionen des mehrstimmigen Gesangs mit 250 Stimmen.

Ein Wochenende unter Liebhabern des französischen Chansons in einer warmen Atmosphäre rund um ein mystisches Thema.

