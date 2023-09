« CHEMIN DES ARTISTES » À CHATUZANGE LE GOUBET 14 Place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet, 7 octobre 2023, Chatuzange-le-Goubet.

Chatuzange-le-Goubet,Drôme

Exposition le samedi 7 et le dimanche 8 octobre 2023 à l’Ensemble Charles Bringuier (14 Place du 19 Mars 1962 – 26300 Chatuzange le Goubet) de 10h30 à 18h30 (entrée libre et en non-stop)..

2023-10-07 10:30:00 fin : 2023-10-08 18:30:00. .

14 Place du 19 Mars 1962 Ensemble Charles Bringuier

Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Exhibition on Saturday 7th and Sunday 8th October 2023 at the Ensemble Charles Bringuier (14 Place du 19 Mars 1962 – 26300 Chatuzange le Goubet) from 10.30am to 6.30pm (free non-stop admission).

Exposición el sábado 7 y el domingo 8 de octubre de 2023 en el Ensemble Charles Bringuier (14 Place du 19 Mars 1962 – 26300 Chatuzange le Goubet) de 10.30 a 18.30 h (entrada gratuita, sin interrupción).

Ausstellung am Samstag, den 7. und Sonntag, den 8. Oktober 2023 im Ensemble Charles Bringuier (14 Place du 19 Mars 1962 – 26300 Chatuzange le Goubet) von 10:30 bis 18:30 Uhr (Eintritt frei und nonstop).

