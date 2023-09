Journée construction de nichoirs 14 Place du 14 Juillet Saint-Varent, 23 septembre 2023, Saint-Varent.

Saint-Varent,Deux-Sèvres

Vous voulez aider les oiseaux de votre commune à trouver des endroits pour nicher ? Cet atelier est fait pour vous ! Avec le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, nous vous proposons de venir nous aider à construire des nichoirs que nous poserons ensuite dans la commune de Saint Varent..

2023-09-23

14 Place du 14 Juillet Rendez-vous au centre socio-culturel

Saint-Varent 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Want to help your local birds find places to nest? This workshop is for you! With the Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, we invite you to come and help us build nesting boxes, which we will then install in the commune of Saint Varent.

¿Quiere ayudar a las aves de su comunidad a encontrar lugares donde anidar? Este taller es para ti Con el Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, te invitamos a venir y ayudarnos a construir cajas nido, que luego instalaremos en el municipio de Saint Varent.

Möchtest du den Vögeln in deiner Gemeinde helfen, Nistplätze zu finden? Dann ist dieser Workshop genau das Richtige für Sie! Zusammen mit der Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres bieten wir Ihnen an, uns beim Bau von Nistkästen zu helfen, die wir anschließend in der Gemeinde Saint Varent aufhängen werden.

