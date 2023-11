Soirée Bavaroise 14 Place du 14 Juillet Mehun-sur-Yèvre, 17 février 2024, Mehun-sur-Yèvre.

Mehun-sur-Yèvre,Cher

Soirée bavaroise organisée et animée par l’Harmonie de Mehun..

2024-02-17 fin : 2024-02-17 . 25 EUR.

14 Place du 14 Juillet

Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire



Bavarian evening organized and hosted by the Harmonie de Mehun.

Velada bávara organizada y acogida por la Harmonie de Mehun.

Bayerischer Abend, organisiert und moderiert von der Harmonie de Mehun.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT BOURGES