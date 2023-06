Flâner dans le Berry 14 Place du 14 Juillet Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre Catégories d’Évènement: Cher

Mehun-sur-Yèvre Flâner dans le Berry 14 Place du 14 Juillet Mehun-sur-Yèvre, 11 septembre 2023, Mehun-sur-Yèvre. Mehun-sur-Yèvre,Cher Exposition de peintures proposée par Frédérique Chenot.

Painting exhibition curated by Frédérique Chenot Exposición de pinturas de Frédérique Chenot Gemäldeausstellung, vorgeschlagen von Frédérique Chenot

