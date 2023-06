Bal d’Eté 14 Place du 14 Juillet Mehun-sur-Yèvre, 17 juin 2023, Mehun-sur-Yèvre.

Mehun-sur-Yèvre,Cher

L’association Temps Danse organise son bal d’été animé par l’orchestre Jérôme Gautier.

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . 17 EUR.

14 Place du 14 Juillet

Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire



The Temps Danse association organizes its summer ball, with music by Jérôme Gautier

La asociación Temps Danse organiza su baile de verano, con la actuación de Jérôme Gautier

Der Verein Temps Danse organisiert seinen Sommerball, der vom Orchester Jérôme Gautier moderiert wird

Mise à jour le 2023-06-06 par BIT MEHUN SUR YEVRE