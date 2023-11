Exposition de peintures de l’association D’Ombre et de Lumière 14 Place des Tilleuls Grenade-sur-l’Adour, 20 novembre 2023, Grenade-sur-l'Adour.

Grenade-sur-l’Adour,Landes

L’intérêt du travail de recherches d’une association est de donner à voir en termes picturaux un vrai bouquet d’artifices. Couleurs chatoyantes, explosions des formes, diversité des motifs, originalité des techniques, amplitude des inspirations, il y a là de quoi satisfaire toutes les curiosités.

Ces réalisations sont aussi, au-delà du plaisir qu’elles procurent, une incitation à passer à « l’action créatrice » pour toutes celles et ceux qui ne s’en seraient pas encore donné les moyens. « Oser » est le mot d’ordre. Le champ d’investigation et de découvertes, comme le prouvent les oeuvres exposées ici, est large, pour ne pas dire infini. Dans l’attente d’un nouvel apport de signatures, cette exposition souligne la vitalité picturale d’une association d’aujourd’hui..

2023-11-20 fin : 2024-01-03 . .

14 Place des Tilleuls

Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine



The interest of the association?s research work is to show a real bouquet of artifice in pictorial terms. Shimmering colors, explosions of form, diversity of motifs, originality of technique, breadth of inspiration – there’s something to satisfy every curiosity.

Beyond the pleasure they bring, these creations are also an incentive to take « creative action » for all those who haven?t yet given themselves the means to do so. « Dare » is the watchword. As the works on display here demonstrate, the scope for investigation and discovery is vast, not to say infinite. In the expectation of new signatures, this exhibition underlines the pictorial vitality of a contemporary association.

El interés del trabajo de investigación de la asociación es mostrar un verdadero ramillete de artificios en términos pictóricos. Con sus colores resplandecientes, sus formas explosivas, sus motivos diversos, sus técnicas originales y sus amplias inspiraciones, hay algo para satisfacer todas las curiosidades.

Más allá del placer que aportan, estas creaciones son también un incentivo para pasar a la « acción creativa » para todos aquellos que aún no se han dado los medios para hacerlo. « Atreverse » es la consigna. Como demuestran las obras aquí expuestas, las posibilidades de investigación y descubrimiento son inmensas, por no decir infinitas. A la espera de la llegada de nuevos firmantes, esta exposición pone de relieve la vitalidad pictórica de una asociación contemporánea.

Das Interessante an der Recherchearbeit einer Vereinigung ist, dass sie einen wahren Strauß an Kunstwerken zu sehen gibt. Schillernde Farben, explodierende Formen, vielfältige Motive, originelle Techniken, vielfältige Inspirationen – hier gibt es etwas, das jede Neugierde befriedigt.

Neben dem Vergnügen, das diese Werke bereiten, sind sie auch ein Anreiz für all jene, die sich noch nicht die Mittel dazu gegeben haben, « kreativ tätig zu werden ». « Wage es » ist das Motto. Wie die hier ausgestellten Werke zeigen, ist das Feld der Untersuchungen und Entdeckungen weit, um nicht zu sagen unendlich. In Erwartung neuer Unterschriften unterstreicht diese Ausstellung die malerische Vitalität einer heutigen Vereinigung.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Grenade