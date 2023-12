ATELIERS CRÉATIFS NOËL 14 Place des Halles Machecoul-Saint-Même Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 10:30:00

fin : 2023-12-17 . Fabrication artisanale au choix:

– porte-clé: 13€

– bougie: 15€ EUR.

14 Place des Halles

Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire

