Clément Viktorovitch – La subversion du language 14, place des Allobroges Cluses, 8 décembre 2023, Cluses.

Cluses,Haute-Savoie

Clément est aussi arrogant que talentueux et c’est bien la raison pour laquelle le futur Président de la République l’emploie. Fin manipulateur du langage, il façonne son personnage, élabore ses discours et en dessine l’apparence..

2023-12-08 20:00:00 fin : 2023-12-08 23:00:00. EUR.

14, place des Allobroges Théâtre des Allobroges

Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Clément is as arrogant as he is talented, which is why the future President of the Republic employs him. A master manipulator of language, he shapes his character, elaborates his speeches and designs his appearance.

Clément es tan arrogante como talentoso, razón por la que el futuro Presidente de la República le contrata. Maestro manipulador del lenguaje, da forma a su persona, sus discursos y su apariencia.

Clément ist ebenso arrogant wie talentiert, und das ist auch der Grund, warum der zukünftige Präsident der Republik ihn einstellt. Er ist ein Meister der Sprachmanipulation, der seine Figur formt, seine Reden entwirft und sein Äußeres gestaltet.

Mise à jour le 2023-06-29 par Cluses Arve & montagnes Tourisme