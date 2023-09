Larsene, Le spectacle « Enerveillant » 14, place des Allobroges Cluses, 22 novembre 2023, Cluses.

Cluses,Haute-Savoie

Avez-vous déjà fait l’expérience du mentalisme ? Des dizaines de stars l’ont fait avec Larsene et… ça les énerve !.

2023-11-22 20:00:00 fin : 2023-11-22 23:00:00. EUR.

14, place des Allobroges Théâtre des Allobroges

Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Have you ever tried mentalism? Dozens of stars have done it with Larsene and? it really gets on their nerves!

¿Has probado alguna vez el mentalismo? Decenas de estrellas lo han hecho con Larsene y… ¡les pone los pelos de punta!

Haben Sie schon einmal mit Mentalismus experimentiert? Dutzende von Stars haben es mit Larsene getan und … es nervt sie!

