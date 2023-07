TELETHON – Randonnée pédestre 14 Place de l’Hôtel de Ville Bourganeuf, 2 décembre 2023, Bourganeuf.

Bourganeuf,Creuse

Randonnée pédestre avec l’association Lou Chami au profit du Téléthon. Participation : 2€ minimum.

Nos amis les chiens ne sont pas admis..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 16:00:00. .

14 Place de l’Hôtel de Ville

Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Walk with the Lou Chami association in aid of the Telethon. Participation: 2? minimum.

Dogs are not allowed.

Caminata con la asociación Lou Chami a beneficio del Teletón. Participación: 2? mínimo.

No se admiten perros.

Wanderung mit dem Verein Lou Chami zugunsten des Telethon. Teilnahme: mindestens 2?

Hunde sind nicht erlaubt.

