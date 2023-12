Théâtre « Zoom » de Gilles Granouillet 14 place de l’église Ferrières-sur-Sichon, 4 décembre 2023, Ferrières-sur-Sichon.

Ferrières-sur-Sichon,Allier

Burt, « enfant difficile », a été conçu dans un cinéma, « Le Rio » !

Il sera élevé, maladroitement mais avec amour, par sa mère de 17 ans, qui va tout faire, tout donner, pour que son fils chéri devienne une grande star de cinéma !.

Burt, a « difficult child », was conceived in a movie theater, « Le Rio »!

He was raised, awkwardly but lovingly, by his 17-year-old mother, who did everything she could to help her beloved son become a great movie star!

Burt, un « niño difícil », fue concebido en un cine, ¡ »El Río »!

Fue criado, torpe pero amorosamente, por su madre de 17 años, que hizo todo lo posible para que su querido hijo se convirtiera en una gran estrella de cine

Burt, ein « schwieriges Kind », wurde in einem Kino namens « Le Rio » gezeugt!

Er wird ungeschickt, aber liebevoll von seiner 17-jährigen Mutter aufgezogen, die alles tun und alles geben wird, damit ihr geliebter Sohn ein großer Filmstar wird!

