Marché de Noël à Danzé 14 Place de l’Église Danzé, 4 décembre 2023, Danzé.

Danzé,Loir-et-Cher

Le comité des fêtes de Danzé vous invite à son marché de Noël..

Vendredi 2023-12-15 16:30:00 fin : 2023-12-15 21:00:00. .

14 Place de l’Église

Danzé 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



The festival committee of Danzé invites you to its Christmas market.

La comisión de fiestas de Danzé le invita a su mercado navideño.

Das Festkomitee von Danzé lädt Sie zu seinem Weihnachtsmarkt ein.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT de Vendome – Territoires Vendomois