Repas Accords Fromages & Vins 14 Place de la République Saint-Vaast-la-Hougue, 3 août 2023, Saint-Vaast-la-Hougue.

Saint-Vaast-la-Hougue,Manche

Laissez-vous guider par des passionnés pour un moment d’exception et de découverte sensorielle dans la joie et la bonne humeur. Belle ambiance assurée!

Nous vous proposons d’explorer ensemble nos chers terroirs, de découvrir une palette d’arômes, de saveurs grâce aux associations boissons et fromages, et bien sûr d’en apprendre plus sur ce vaste et passionnant univers qu’est le fromage!

On passera cette soirée accords avec un expert : Morgan Sicard, Crémier-Fromager et surtout Formateur depuis 15 ans !

Repas Accords : 5 fromages, 5 vins, pain, légumes rafraîchissants et dessert gourmand. 38€ tout compris.

Places limitées, ne tardez pas à vous inscrire !.

2023-08-03 19:30:00 fin : 2023-08-03 22:00:00. .

14 Place de la République

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie



Let us guide you through an exceptional moment of sensory discovery in a joyful atmosphere. A great atmosphere guaranteed!

Together, we’ll explore our beloved terroirs, discover a palette of aromas and flavors through cheese and beverage pairings, and of course, learn more about the vast and fascinating world of cheese!

The evening will be spent with an expert: Morgan Sicard, Crémier-Fromager and, above all, trainer for 15 years!

Accords meal: 5 cheeses, 5 wines, bread, refreshing vegetables and gourmet dessert. 38? all-inclusive.

Places are limited, so register early!

Deje que nuestros apasionados guías le guíen a través de un momento excepcional de descubrimiento sensorial en un ambiente alegre y relajado. ¡Un gran ambiente garantizado!

Juntos exploraremos nuestros queridos terruños, descubriremos toda una gama de aromas y sabores maridando bebidas con queso y, por supuesto, ¡aprenderemos más sobre el vasto y fascinante mundo del queso!

Pasaremos esta velada de maridaje con un experto: Morgan Sicard, Crémier-Fromager y, sobre todo, ¡formador desde hace 15 años!

Comida de acordes: 5 quesos, 5 vinos, pan, verduras refrescantes y postre gourmet. 38? todo incluido.

Plazas limitadas, ¡inscríbase pronto!

Lassen Sie sich von leidenschaftlichen Menschen zu einem außergewöhnlichen Erlebnis führen und entdecken Sie die Sinne in fröhlicher Atmosphäre. Eine tolle Atmosphäre ist garantiert!

Wir schlagen Ihnen vor, gemeinsam unser geliebtes Terroir zu erkunden, eine Palette von Aromen und Geschmäckern durch die Kombination von Getränken und Käse zu entdecken und natürlich mehr über die große und spannende Welt des Käses zu erfahren!

Wir werden diesen Abend mit einem Experten verbringen: Morgan Sicard, Cremier-Käser und vor allem Ausbilder seit 15 Jahren!

Mahlzeit « Accords »: 5 Käsesorten, 5 Weine, Brot, erfrischendes Gemüse und Dessert. 38? alles inklusive.

Begrenzte Plätze, also melden Sie sich schnell an!

Mise à jour le 2023-07-01 par Normandie Tourisme / Attitude Manche