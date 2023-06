Visite de Saint Jean Pied de Port, plus beau village de France par notre Raconteur de Pays ou notre guide conférencier 14 place Charles de Gaulle Saint-Jean-Pied-de-Port, 12 juin 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port,Pyrénées-Atlantiques

La cité fortifiée de St Jean Pied de Port (Donibane Garazi), classée parmi les plus beaux villages de France, vous ouvre ses portes.

Nous vous invitons à remonter le temps, grâce à la découverte de ce patrimoine unique. Appréciez la vue sur les Pyrénées tout en foulant les pavés centenaires. Vous apprendrez la petite et la grande histoire de St Jean Pied de Port avec notre Raconteur de Pays ou guide conférencier. Vous deviendrez le temps d’une visite, un pèlerin de Saint Jacques de Compostelle, grâce à la traversée de la rue de la citadelle..

Lundi à ; fin : . EUR.

14 place Charles de Gaulle Bureau d’Accueil Touristique

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



*St Jean Pied de Port and the Citadelle as recounted by a Country Storyteller; from St. James’ Gate, listed as a World Heritage site by UNESCO, you will walk in the footsteps of the pilgrims. Let the stones and cobbles of the fortified square tell you their tales, they will evoke the prestige of the kings of Navarre and the role played by the Citadelle, reworked by the King’s Engineer, Vauban.

La ciudad fortificada de St Jean Pied de Port (Donibane Garazi), clasificada como uno de los pueblos más bellos de Francia, le abre sus puertas

Le invitamos a retroceder en el tiempo y descubrir este patrimonio único. Disfrute de la vista de los Pirineos mientras camina por los centenarios adoquines. Conocerá la historia de St Jean Pied de Port con nuestro Raconteur de Pays o guía. Se convertirá en un peregrino de Saint Jacques de Compostelle, gracias a la travesía de la calle de la ciudadela.

Die befestigte Stadt St Jean Pied de Port (Donibane Garazi), die zu den schönsten Dörfern Frankreichs zählt, öffnet ihre Türen für Sie

Wir laden Sie ein, dank der Entdeckung dieses einzigartigen Kulturerbes in die Vergangenheit zu reisen. Genießen Sie den Blick auf die Pyrenäen, während Sie über das jahrhundertealte Kopfsteinpflaster laufen. Sie werden die kleine und große Geschichte von St Jean Pied de Port mit unserem « Raconteur de Pays » oder « guide conférencier » kennenlernen. Sie werden für die Dauer eines Besuchs zu einem Pilger nach Santiago de Compostela, dank der Überquerung der Rue de la Citadelle.

