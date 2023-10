Blind Test 14 Place Centrale Rabastens-de-Bigorre, 31 octobre 2023, Rabastens-de-Bigorre.

Rabastens-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Rendez vous au café de l’univers pour une soirée blind test !

En famille, en amis ou en amoureux, le blind test d’Halloween est ouvert à tous, venez costumez !! Le plus beau costume sera récompensé…

Equipe de 4 personnes avec 3 manches sur différents thèmes. La meilleure équipe remportera un repas !.

2023-10-31 20:00:00 fin : 2023-10-31 . EUR.

14 Place Centrale Café de l’Univers

Rabastens-de-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie



Join us at the Café de l’Universe for an evening of blind testing!

Whether you’re a family member, a friend or a lover, the Halloween blind test is open to all, so come in costume! The best costume will be rewarded…

Teams of 4 with 3 rounds on different themes. The best team wins a meal!

Ven al Café de l’Universe a pasar una tarde de pruebas a ciegas

Ya sea en familia, con amigos o con seres queridos, la prueba a ciegas de Halloween está abierta a todos, ¡así que ven y disfrázate! El mejor disfraz será premiado…

Equipos de 4 con 3 rondas sobre diferentes temas. ¡El mejor equipo ganará una comida!

Treffen Sie sich im Café de l’Univers für einen Blindtest-Abend!

Ob mit Familie, Freunden oder Verliebten, der Halloween-Blindtest ist für alle offen, kommen Sie kostümiert! Das schönste Kostüm wird prämiert…

Teams von 4 Personen mit 3 Runden zu verschiedenen Themen. Das beste Team gewinnt ein Essen!

