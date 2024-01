Salon Dix Vins et Saveurs : 6ème édition 14 Pl. DU19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet, samedi 9 mars 2024.

Chatuzange-le-Goubet Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09

fin : 2024-03-10

La 6ème édition du Salon « Dix Vins et Saveurs » aura lieu les 9 et 10 Mars 2024.



Une quarantaine d’exposants seront présents pour vous présenter les plus grandes cuvées et bouteilles avec des dégustations dans une ambiance conviviale !

14 Pl. DU19 Mars 1962 Ensemble Charles Bringuier

Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



