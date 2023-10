Journée découverte bien-être 14 Les Jarosses Champagnac-la-Rivière, 21 octobre 2023, Champagnac-la-Rivière.

Champagnac-la-Rivière,Haute-Vienne

Le bien-être, c’est pas seulement physique, c’est aussi psychique. C’est un esprit dans un corps sain. Aussi bien pour les grands que pour les petits massages et méditation se mettent à votre service. C’est aussi l’occasion de partager son repas sorti du sac. Une belle journée en pleine conscience en perspective !.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 18:00:00. .

14 Les Jarosses

Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Wellness isn’t just physical, it’s also psychological. It’s a mind in a healthy body. For young and old alike, massage and meditation are at your service. It’s also an opportunity to share a home-cooked meal. A wonderful day of mindfulness!

El bienestar no es sólo físico, también es psicológico. Es una mente en un cuerpo sano. Tanto para adultos como para niños, el masaje y la meditación están a su servicio. También es una oportunidad para compartir una comida casera. ¡Un maravilloso día de mindfulness!

Wohlbefinden ist nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Es ist ein Geist in einem gesunden Körper. Sowohl für die Großen als auch für die Kleinen stehen Ihnen Massagen und Meditationen zur Verfügung. Es ist auch die Gelegenheit, eine Mahlzeit aus der Tasche zu teilen. Ein schöner Tag in Achtsamkeit in Aussicht!

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Ouest Limousin