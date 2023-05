FÊTE DE LA MUSIQUE 14 le Centre, 17 juin 2023, La Grande-Fosse.

La Grande-Fosse,Vosges

Scène ouverte, venez avec vos instruments.

Buvette et restauration sur place : crêpes, tartes flambées (avec la complicité de « La Flamme Kutsch »).. Tout public

Samedi 2023-06-17 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-17 23:00:00. 0 EUR.

14 le Centre Grande Fosse Café

La Grande-Fosse 88490 Vosges Grand Est



Open stage, come with your instruments.

Refreshments and food on the spot: pancakes, tarts flambées (with the complicity of « La Flamme Kutsch »).

Escenario abierto, ven con tus instrumentos.

Refrescos y comida in situ: tortitas, tartas (con la complicidad de « La Flamme Kutsch »).

Offene Bühne, bringen Sie Ihre Instrumente mit.

Getränke und Speisen vor Ort: Crêpes, Flammkuchen (mit Unterstützung von « La Flamme Kutsch »).

Mise à jour le 2023-05-23 par OT SAINT DIE DES VOSGES