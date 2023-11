Crèche vivante et messe chantée 14 le Bourg Saint-Ferme, 7 janvier 2024, Saint-Ferme.

Saint-Ferme,Gironde

Ce début d’année sera l’occasion de venir admirer la crèche vivante accompagnée d’une messe chantée par le groupe le Poutou Toulousain à l’abbaye de Saint-Ferme. Un verre de l’amitié sera proposé ainsi qu’une restauration dans le village..

14 le Bourg Abbaye de Saint-Ferme

Saint-Ferme 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



At the start of the new year, come and admire the living crib, accompanied by a mass sung by the Poutou Toulousain group at Saint-Ferme Abbey. A friendly drink will be served, as well as refreshments in the village.

Al comienzo del nuevo año, podrá venir a admirar la cuna viviente, acompañada de una misa cantada por el grupo Poutou Toulousain en la abadía de Saint-Ferme. También habrá una copa amistosa y refrescos en el pueblo.

Zu Beginn des Jahres können Sie in der Abtei von Saint-Ferme eine lebendige Krippe bewundern, die von einer Messe begleitet wird, die von der Gruppe Le Poutou Toulousain gesungen wird. Im Anschluss werden ein Glas der Freundschaft sowie Speisen und Getränke im Dorf angeboten.

