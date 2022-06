14 juillet Sens-Beaujeu Sens-Beaujeu Catégories d’évènement: Cher

Sens-Beaujeu

14 juillet Sens-Beaujeu, 14 juillet 2022, Sens-Beaujeu. 14 juillet

Sens-Beaujeu Cher

2022-07-14 – 2022-07-14 Sens-Beaujeu

Cher Sens-Beaujeu 11h défilé

12h pot républicain

19h30 concert du groupe JACE

Restauration et buvette sur place

22h retraite aux flambeaux

22h30 Feux d artifice +33 2 48 79 02 15 11h défilé

12h pot républicain

19h30 concert du groupe JACE

Restauration et buvette sur place

22h retraite aux flambeaux

22h30 Feux d artifice ©pixabay

Sens-Beaujeu

dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Sens-Beaujeu Autres Lieu Sens-Beaujeu Adresse Sens-Beaujeu Cher Ville Sens-Beaujeu lieuville Sens-Beaujeu Departement Cher

Sens-Beaujeu Sens-Beaujeu Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sens-beaujeu/

14 juillet Sens-Beaujeu 2022-07-14 was last modified: by 14 juillet Sens-Beaujeu Sens-Beaujeu 14 juillet 2022 Sens-Beaujeu, Cher

Sens-Beaujeu Cher