14 juillet: Feu d’artifice à la Tour Eiffel Tour Eiffel, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 14 juillet 2021

de 23h à 0h

gratuit

Comme le veut la tradition, chaque année, Paris célèbre dignement la fête nationale ! Le feu d’artifice aura lieu le mercredi 14 juillet à 23h à la Tour Eiffel et sera diffusé en direct en France et à l’étranger sur France 2, également à partir de 23h.

Pour mettre du baume au cœur, du merveilleux dans les yeux, pour allumer les passions, le feu d’artifice va encore une fois faire danser les étoiles dans le ciel de Paris. À 23h, la Tour Eiffel, attraction planétaire, revêt pour la Fête nationale ses plus beaux habits de lumière. Libérant de vives énergies, ce repère solide et emblématique qu’est notre dame de fer, rayonne joyeusement, signalant à la France et au monde la vigueur de nos espoirs. Cette fête somptueuse marquera durablement les esprits.

Cette année le feu d’artifice proposé par la Ville de Paris , et conçu par la société Ruggieri (direction artistique David Proteau), qui clôture la fête nationale aura pour thème « La Liberté ». Il s’agit de mettre à l’honneur le vivre ensemble et la joie de se retrouver.

Tour Eiffel 3 avenue Anatole France Paris 75007

Contact :Ville de Paris

