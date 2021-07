14 juillet – Fête Nationale à Sées Sées, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Sées.

14 juillet – Fête Nationale à Sées 2021-07-14 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-14 23:30:00 23:30:00

Sées Orne Sées

La commémoration devant le monument aux morts sera animée par l’Alliance Musicale. Rendez-vous à 11h45, Place du Général de Gaulle.

Le vide-grenier / braderie débutera dès 9h dans le centre-ville de Sées et sera animé par la Banda de Mortagne au Perche, Les Boudingues. Inscriptions au vide-grenier jusqu’au vendredi 9 juillet.

À 22h15, retrouvez le spectacle musical « Macadam Manivelle » d’Arlette Denis, chanteuse de rue et replongez dans les classiques de la chanson française : de Piaf à Jacques Brel en passant par Patrick Bruel. Laissez-vous transporter dans les mélodies de la flûte de Pan, de la scie musicale et de l’Orgue de Barbarie. Arlette Denis a obtenu en 2000, la Palme d’or du Festival National des Chanteurs de rue. À 23h, le feu d’artifice sera tiré au stade municipal, par la société mayennaise Plein Ciel Pyrotechnie dans une ambiance 100% 80’s !

À l’issue du spectacle pyrotechnique, vers 23h45, Willy et les Conquérants, groupe originaire de Camembert, animera le bal du 14 juillet, place des Halles. Ce trio propose un répertoire de reprise folk, blues, rock’n roll, madison et des titres de la chanson française. Il vous jouera quelques morceaux composés sur le thème de la Normandie.

+33 2 33 81 79 70

