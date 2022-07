14 JUILLET : FESTIVITÉS AU CAYLAR

2022-07-13 – 2022-07-14 Fête du 14 juillet au Caylar

Au programme :

– Le mercredi 13 juillet :

18h30 : marché des producteurs

21h45 : retraite aux flambeaux

22h30 : feu d’artifice tiré au Roc Castel, suivi d’un concert – Le jeudi 14 juillet :

11h30 : cérémonie au Monument aux Morts

