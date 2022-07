14 Juillet au Quartier de la Gare Bourriot-Bergonce, 14 juillet 2022, Bourriot-Bergonce.

14 Juillet au Quartier de la Gare

Bourriot-Bergonce Landes

2022-07-14 – 2022-07-14

Bourriot-Bergonce

Landes

Bourriot-Bergonce

15 EUR Sous les chênes de la voie ferrée, on fête le 14 juillet à Bourriot Bergonce. Dès 8h, départ des randos cyclistes et pédestres avant un bon repas à 12h30, (melon/jambon, épaule de veau/pommes de terre, tourtière, café/vin). L’après midi sera festif avec pétanque, quilles, cartes, concours de roucoulayres avant une soirée grillades et un feu d’artifice à 22h.

Sous les chênes de la voie ferrée, on fête le 14 juillet à Bourriot Bergonce.

+33 6 45 48 28 65

Sous les chênes de la voie ferrée, on fête le 14 juillet à Bourriot Bergonce. Dès 8h, départ des randos cyclistes et pédestres avant un bon repas à 12h30, (melon/jambon, épaule de veau/pommes de terre, tourtière, café/vin). L’après midi sera festif avec pétanque, quilles, cartes, concours de roucoulayres avant une soirée grillades et un feu d’artifice à 22h.

©CCLA

Bourriot-Bergonce

dernière mise à jour : 2022-07-07 par