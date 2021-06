Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne, Saint-Dizier 14 juillet au balcon Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

14 juillet au balcon Saint-Dizier, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Saint-Dizier. 14 juillet au balcon

Saint-Dizier, le mercredi 14 juillet à 23:00 Le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet sera tiré toujours plus haut pour profiter au plus grand nombre, depuis chez soi. Le centre-ville sera quant à lui pavoisé aux couleurs bleu, blanc, rouge. Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T23:00:00 2021-07-14T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Dizier Adresse Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Ville Saint-Dizier lieuville Saint-Dizier Saint-Dizier