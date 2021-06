Piégut-Pluviers Piégut-Pluviers Dordogne, Piégut-Pluviers 14 Juillet à la Tour Piégut-Pluviers Piégut-Pluviers Catégories d’évènement: Dordogne

Piégut-Pluviers

14 Juillet à la Tour Piégut-Pluviers, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Piégut-Pluviers. 14 Juillet à la Tour 2021-07-14 – 2021-07-14 Tour Rue de la Tour

Piégut-Pluviers Dordogne 09h00 – Casse-croûte : rillettes, pâté, pomme de terre, fromage du pays, vin, café – 6€

17h00 – Randonnée pédestre tout public 7km. Départ de la Tour, encadrée par Les Randos Vertes – Gratuit

20h30 – Concert Chris Evans « Le jukebox des années 60-70 »

22h30 – Retraite aux flambeaux

23h00 – Feu d’artifice offert par la municipalité

Fin de soirée animée par « La Décibelle »

Restauration à partir de 19h : plateau repas 15€ (melon, rôti de boeuf farci au foie gras / frites, fromage, dessert) – formules sandwichs / frites 6€, sandwichs, frites 09h00 – Casse-croûte

17h00 – Randonnée pédestre 7km

20h30 – Concert Chris Evans « Le jukebox des années 60-70 »

22h30 – Retraite aux flambeaux

23h00 – Feu d’artifice offert par la municipalité

Fin de soirée animée par « La Décibelle »

Restauration à partir de 19h +33 7 69 22 24 35 09h00 – Casse-croûte : rillettes, pâté, pomme de terre, fromage du pays, vin, café – 6€

17h00 – Randonnée pédestre tout public 7km. Départ de la Tour, encadrée par Les Randos Vertes – Gratuit

20h30 – Concert Chris Evans « Le jukebox des années 60-70 »

22h30 – Retraite aux flambeaux

23h00 – Feu d’artifice offert par la municipalité

Fin de soirée animée par « La Décibelle »

Restauration à partir de 19h : plateau repas 15€ (melon, rôti de boeuf farci au foie gras / frites, fromage, dessert) – formules sandwichs / frites 6€, sandwichs, frites OTPN dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Piégut-Pluviers Étiquettes évènement : Autres Lieu Piégut-Pluviers Adresse Tour Rue de la Tour Ville Piégut-Pluviers lieuville 45.62353#0.68788