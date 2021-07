Contrexéville Contrexéville Contrexéville, Vosges 14 JUILLET A CONTREXEVILLE Contrexéville Contrexéville Catégories d’évènement: Contrexéville

Vosges

14 JUILLET A CONTREXEVILLE 2021-07-14 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-14 18:00:00 18:00:00

Contrexéville Vosges Fête nationale

10h: Cérémonie patriotique

15h : Animations jeux et espace jeux pour les petits (plus de 300m² de jeux) avec l’association Pl’asso Jeux Trio clownesque « Les cabotins » (arts forains, mime suiveur, jonglage)

Maquillage et tatouage paillettes par l’artiste Kazim 2C

18h : Pat’mouille & et ses Mouillettes, Cie Progéniture, Spectacle et danceflor +33 3 29 08 81 91 MAIRIE DE CONTREXEVILLE dernière mise à jour : 2021-06-25 par

