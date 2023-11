LES AMIS DU PLACARD 14 Impasse de Gramont Toulouse, 29 novembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Profitant d’une vente promotionnelle dans une grande surface de la région parisienne, Jacques et Odile se sont acheté un couple d’amis…

Ils les gardent dans un placard et les sortent régulièrement dans l’espoir de passer de bonnes soirées.

Durée 1h30..

2023-11-29 fin : 2023-12-09 22:00:00. 14 EUR.

14 Impasse de Gramont GRENIER THEATRE

Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie



Taking advantage of a promotional sale at a supermarket in the Paris region, Jacques and Odile bought themselves a couple of friends?

They keep them in a cupboard and take them out regularly in the hope of a good evening.

Running time 1h30.

Jacques y Odile aprovecharon una venta especial en un supermercado de la región parisina para comprar un par de amigos?

Los guardan en un armario y los sacan regularmente con la esperanza de pasar buenas veladas.

Duración: 1h30.

Jacques und Odile nutzen einen Sonderverkauf in einem Supermarkt in der Nähe von Paris, um sich ein befreundetes Paar zu kaufen

Sie bewahren sie in einem Schrank auf und holen sie regelmäßig hervor, in der Hoffnung, dass sie damit schöne Abende verbringen können.

Dauer: 1,5 Stunden.

