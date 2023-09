Inauguration – Atelier/Galerie Philippe Jacquot 14 Grande Rue Vaudemange, 7 octobre 2023, Vaudemange.

Vaudemange,Marne

Ce samedi et dimanche 7 et 8 octobre, découvrez l’atelier et la galerie de l’artiste peintre Philippe Jacquot lors de son inauguration. Venez admirer ses œuvres captivantes et explorer son univers artistique unique. Un weekend d’art à ne pas manquer..

2023-10-07 fin : 2023-10-08 12:00:00. .

14 Grande Rue Atelier Galerie Philippe jacquot

Vaudemange 51380 Marne Grand Est



This Saturday and Sunday, October 7 and 8, discover the studio and gallery of painter Philippe Jacquot at his inauguration. Come and admire his captivating works and explore his unique artistic universe. A weekend of art not to be missed.

Este sábado y domingo, 7 y 8 de octubre, descubra el estudio y la galería del pintor Philippe Jacquot en su inauguración. Venga a admirar sus cautivadoras obras y a explorar su universo artístico único. Un fin de semana de arte que no debe perderse.

Diesen Samstag und Sonntag, den 7. und 8. Oktober, können Sie das Atelier und die Galerie des Malers Philippe Jacquot bei seiner Einweihung entdecken. Bewundern Sie seine fesselnden Werke und erkunden Sie sein einzigartiges künstlerisches Universum. Ein Kunstwochenende, das Sie nicht verpassen sollten.

