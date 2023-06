Soirée cinéma à Batilly-en-Puisaye 14 Grande Rue Batilly-en-Puisaye, 10 juin 2023, Batilly-en-Puisaye.

Batilly-en-Puisaye,Loiret

Venez découvrir le film d’Olivier Goujon « Penser à demain » sur le thème Agriculture et Alimentation, le samedi 10 juin à 21 h à la salle des fêtes. Dès 18 h 30, animation Grains et Graines avec la Maison du Terroir et d’Animations de Beaulieu-sur-Loire. Entrée gratuite..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . .

14 Grande Rue

Batilly-en-Puisaye 45420 Loiret Centre-Val de Loire



Come and discover Olivier Goujon’s film « Penser à demain » on the theme of Agriculture and Food, on Saturday June 10 at 9pm in the Salle des Fêtes. From 6:30 pm, Grains et Graines entertainment with the Maison du Terroir et d’Animations de Beaulieu-sur-Loire. Free admission.

Venga a ver la película de Olivier Goujon « Penser à demain » sobre el tema de la agricultura y la alimentación, el sábado 10 de junio a las 21.00 h en la Sala de Fiestas. A partir de las 18.30 h, tendrá lugar una manifestación Grains et Graines con la Maison du Terroir et d’Animations de Beaulieu-sur-Loire. Entrada gratuita.

Sehen Sie den Film von Olivier Goujon « Penser à demain » zum Thema Landwirtschaft und Ernährung am Samstag, den 10. Juni um 21 Uhr in der Festhalle. Ab 18.30 Uhr, Animation Grains et Graines mit dem Maison du Terroir et d’Animations de Beaulieu-sur-Loire. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-06-02 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX