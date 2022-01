14 et 15 mars 2020: Grand ménage de printemps dans les locaux de la paroisse Église Notre-Dame de l’Assomption de Passy Paris Catégorie d’évènement: Paris

14 et 15 mars 2020: Grand ménage de printemps dans les locaux de la paroisse Église Notre-Dame de l’Assomption de Passy, 14 mars 2020, Paris. 14 et 15 mars 2020: Grand ménage de printemps dans les locaux de la paroisse

du samedi 14 mars 2020 au dimanche 15 mars 2020 à Église Notre-Dame de l’Assomption de Passy

**Venez offrir deux journées utiles et conviviales: L’occasion d’une bonne action de Carême** Nous nous réjouissons de ces 2 jours actifs au service de la beauté de notre paroisse! Au programme: 9h café de bienvenue-distribution des missions (dimanche: messe des travailleurs) 9h30 on remonte les manches 12h nous partagerons un picnic tiré du sac 13h30 café-distribution des missions 14h on remonte les manches 18h apéro et satisfaction Partagez deux journées utiles et conviviales au service de la beauté de notre paroisse! Église Notre-Dame de l’Assomption de Passy 88 rue de l’Assomption, 75016 Paris Paris Quartier de la Muette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-03-14T09:00:00 2020-03-14T18:00:00;2020-03-15T09:00:00 2020-03-15T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Notre-Dame de l'Assomption de Passy Adresse 88 rue de l'Assomption, 75016 Paris Ville Paris lieuville Église Notre-Dame de l'Assomption de Passy Paris

Église Notre-Dame de l'Assomption de Passy Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

14 et 15 mars 2020: Grand ménage de printemps dans les locaux de la paroisse Église Notre-Dame de l’Assomption de Passy 2020-03-14 was last modified: by 14 et 15 mars 2020: Grand ménage de printemps dans les locaux de la paroisse Église Notre-Dame de l’Assomption de Passy Église Notre-Dame de l'Assomption de Passy 14 mars 2020 Église Notre-Dame de l'Assomption de Passy Paris Paris

Paris