14 ème Nuit de la Magie SALLE DU MEDIAN, 15 avril 2023, Saint-QUENTIN FALLAVIER.

ORATORI EVENEMENTS (L.2-1038547&3-10385548) présente : ce spectacle. ORATORI EVENEMENTS présente la 14ème Nuit de la Magie, spectacle devenu une référence dans la région qui se déroulera les 14 et 15 avril 2023 au Médian ( ST QUENTIN FALLAVIER) avec des artistes extraordinaires, champions du monde : NORBERT FERRE, ARTEM SHCHUKIN FISM 2022, le talentueux FILIBERTO SELVI primé à la dernière FISM 2022 sans oublié l’unique et énigmatique KLEK ANTOS accompagné de la magicienne Française la plus connue dans le monde : ALEXANDRA DUVIVIER. Le tout saupoudré de l’humour décapant de JEAN JACQUES ARBIOL. Une soirée absolument immanquable et tout public (dès 4 ans).Réservations Personnes à Mobilité Réduite : 04 74 94 81 00. Norbert Ferré Norbert Ferré

SALLE DU MEDIAN Saint-QUENTIN FALLAVIER 5 rue du Bivet Isère

Réservations Personnes à Mobilité Réduite : 04 74 94 81 00.

