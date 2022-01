14 è bourse aux vélos Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

14 è bourse aux vélos Le Puy-en-Velay, 1 octobre 2022, Le Puy-en-Velay.

2022-10-01 – 2022-10-01
Centre Pierre Cardinal 9 Rue Jules Vallès

Le Puy-en-Velay Haute-Loire – Manifestation associative, du type « Dépôt – Vente », ouverte à tout public, organisée par l’UCPV. – Manifestation pour vendre et / ou, acquérir du matériel cycliste (vélos & accessoires, vêtements & équipements) à moindre coût. union.cycliste.lepuy@orange.fr +33 6 62 88 14 41 http://unioncyclistelepuy.e-monsite.com/ Centre Pierre Cardinal 9 Rue Jules Vallès Le Puy-en-Velay

