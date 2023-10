RING 14 CLEMENCEAU Nilvange, 28 octobre 2023, Nilvange.

LA COMPAGNIE THÉÂTRE À DIRE PRÉSENTE

RING de LÉONORE CONFINO

Au commencement étaient Adam et Eve. Mais Eve, véritable petite sotte, n’a pas su résister au fruit défendu… Alors sont venus leurs enfants et les enfants de leurs enfants…

Dans Ring, Léonore Confino imagine ce que sont les Adam et Eve d’aujourd’hui : leurs histoires sont-elles vouées à l’échec à cause de la faute originelle de nos ancêtres ? Le couple est-il toujours une affaire de luttes, de mesquineries, un combat ? Hommes et femmes sont-ils condamnés à ne pas s’entendre ?

Léonore Confino aborde le thème de l’amour comme on aborde le noble art : tantôt, elle lâche ses coups, tantôt elle use de parades… Et le spectateur est renvoyé dans les cordes et oscille entre rires et K.O. Oserez-vous chausser les gants et monter sur le ring ?

Mise en scène : Mohamed MOUAFFIK

Assistante à la mise en scène : Karine TURCO

Avec : Lison PALCZYNSKI et Didier TIBERI.. Tout public

Dimanche 2023-10-28 18:00:00 fin : 2023-10-28 20:00:00. 5 EUR.

14 CLEMENCEAU

Nilvange 57240 Moselle Grand Est



LA COMPAGNIE THÉÂTRE À DIRE PRESENTS

RING by LÉONORE CONFINO

In the beginning were Adam and Eve. But Eve, a real little fool, couldn’t resist the forbidden fruit? Then came their children and their children’s children?

In Ring, Léonore Confino imagines the Adam and Eve of today: are their stories doomed to failure because of the original fault of our ancestors? Is the couple still a matter of struggle, of pettiness, of fighting? Are men and women doomed to disagree?

Léonore Confino approaches the theme of love as one approaches the noble art: sometimes she unleashes her blows, sometimes she uses parries? And the spectator is thrown back into the ropes, oscillating between laughter and K.O. Do you dare to put on the gloves and step into the ring?

Director: Mohamed MOUAFFIK

Assistant Director: Karine TURCO

Starring : Lison PALCZYNSKI and Didier TIBERI.

LA COMPAGNIE THÉÂTRE À DIRE PRESENTA

RING de LÉONORE CONFINO

En el principio eran Adán y Eva. Pero Eva, una auténtica tonta, no pudo resistirse al fruto prohibido.. Luego vinieron sus hijos y los hijos de sus hijos..

En Ring, Léonore Confino imagina a los Adán y Eva de hoy: ¿están sus historias condenadas al fracaso por culpa del pecado original de nuestros antepasados? ¿Siguen siendo las relaciones una cuestión de peleas, mezquindades y luchas? ¿Están los hombres y las mujeres condenados al desacuerdo?

Léonore Confino aborda el tema del amor del mismo modo que aborda las artes nobles: a veces descarga sus golpes, a veces utiliza paradas? Y el público se ve contra las cuerdas, oscilando entre la risa y el nocaut. ¿Se atreverá a ponerse los guantes y subir al ring?

Dirección: Mohamed MOUAFFIK

Ayudante de dirección: Karine TURCO

Protagonistas : Lison PALCZYNSKI y Didier TIBERI.

DIE COMPAGNIE THÉÂTRE À DIRE PRÄSENTIERT

RING von LÉONORE CONFINO

Am Anfang waren Adam und Eva. Aber Eva, ein echtes Dummchen, konnte der verbotenen Frucht nicht widerstehen? Dann kamen ihre Kinder und Kindeskinder

In Ring stellt sich Léonore Confino vor, wie Adam und Eva heute sind: Sind ihre Geschichten aufgrund der ursprünglichen Schuld unserer Vorfahren zum Scheitern verurteilt? Ist die Ehe immer noch eine Angelegenheit der Kämpfe, der Gemeinheiten, ein Kampf? Sind Männer und Frauen dazu verdammt, sich nicht zu verstehen?

Léonore Confino geht das Thema Liebe an wie eine edle Kunst: Mal lässt sie ihre Schläge los, mal pariert sie Der Zuschauer wird in die Seile zurückgeworfen und schwankt zwischen Lachen und K.o. Trauen Sie sich, die Handschuhe anzuziehen und in den Ring zu steigen?

Regie: Mohamed MOUAFFIK

Regieassistentin: Karine TURCO

Mit : Lison PALCZYNSKI und Didier TIBERI.

