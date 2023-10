APRIL 5TH BAND ET BOL D’AIR 14 CLEMENCEAU Nilvange, 27 octobre 2023, Nilvange.

Nilvange,Moselle

Bold’air’

un duo acoustique franco-belge qui met en musique les poèmes de Baudelaire. Un voyage tout en douceur qui nous réserve de belles surprises.

April 5th

Avant April 5th, les chemins de Liovaine et Fred se sont croisés à plusieurs reprises dans différentes formations lorraines rock puis celtiques mais leurs sensibilités musicales devaient les amener à collaborer dans une configuration plus créative. C’est en 2015 que le duo prend corps et commence à inventer leur répertoire indie pop-folk : différents instruments et loops posés sur des fondations guitare- voix développent une musicalité qui oscille autour d’un électro folk inédit. Ils nous installent dans des ambiances variées et improbables servies par des arrangements efficaces. Chant, voix arrangées, looper et harpe pour Liovaine et guitare, stomp box, looper et choeurs pour Fred. Le groupe a sorti son premier album ‘life rush » en 2018 et a été sélectionné dans le dispositif 54 TOUR 2019; il développe depuis un spectacle nourri et se produit sur différentes scènes mais également chez les particuliers dans des configurations variées. Tout public

Vendredi 2023-10-27 20:30:00 fin : 2023-10-27 22:30:00. 5 EUR.

14 CLEMENCEAU

Nilvange 57240 Moselle Grand Est



Bold’air’

a Franco-Belgian acoustic duo who set Baudelaire’s poems to music. A gentle journey full of surprises.

April 5th

Prior to April 5th, Liovaine and Fred had crossed paths several times in various Lorraine rock and Celtic bands, but their musical sensibilities were to lead them to collaborate in a more creative configuration. In 2015, the duo took shape and began inventing their indie pop-folk repertoire: different instruments and loops laid on a guitar-voice foundation develop a musicality that oscillates around a novel electro folk. Their varied, improbable atmospheres are served up by effective arrangements. Liovaine’s vocals, arranged vocals, looper and harp, Fred’s guitar, stomp box, looper and backing vocals. The group released its debut album ?life rush » in 2018, and was selected for the 54 TOUR 2019 program. Since then, it has developed a strong live show, performing on various stages and in private homes in a variety of configurations

Bold’air

un dúo acústico franco-belga que pone música a los poemas de Baudelaire. Un viaje suave y lleno de sorpresas.

5 de abril

Antes de April 5th, Liovaine y Fred se habían cruzado en varias ocasiones en diversos grupos de rock y música celta en Lorena, pero sus sensibilidades musicales les obligaban a trabajar juntos en una configuración más creativa. Fue en 2015 cuando el dúo tomó forma y empezó a inventar su repertorio indie pop-folk: diferentes instrumentos y loops colocados sobre una base de guitarra y voz desarrollan una musicalidad que oscila en torno a un estilo electro-folk original. Sus estados de ánimo, variados e improbables, están servidos por arreglos eficaces. Voz de Liovaine, arreglos vocales, looper y arpa, guitarra de Fred, stomp box, looper y coros. La banda lanzó su primer álbum, ‘life rush’, en 2018 y fueron seleccionados para el 54 TOUR 2019. Desde entonces, han estado dando un espectáculo lleno, actuando en una variedad de lugares y en casas privadas en una variedad de configuraciones

Bold’air’

ein französisch-belgisches Akustikduo, das die Gedichte von Baudelaire vertont. Eine sanfte Reise, die viele Überraschungen bereithält.

April 5th

Vor April 5th kreuzten sich die Wege von Liovaine und Fred mehrmals in verschiedenen lothringischen Rock- und später keltischen Formationen, aber ihre musikalischen Sensibilitäten sollten sie dazu bringen, in einer kreativeren Konstellation zusammenzuarbeiten. Im Jahr 2015 nimmt das Duo Gestalt an und beginnt, ihr Indie-Pop-Folk-Repertoire zu erfinden: Verschiedene Instrumente und Loops auf einem Gitarre-Stimme-Fundament entwickeln eine Musikalität, die um einen neuartigen Elektro-Folk oszilliert. Sie versetzen uns in verschiedene und unwahrscheinliche Stimmungen, die von effizienten Arrangements bedient werden. Gesang, arrangierte Stimmen, Looper und Harfe für Liovaine und Gitarre, Stomp Box, Looper und Chöre für Fred. Die Band hat 2018 ihr erstes Album ?life rush » veröffentlicht und wurde für die 54 TOUR 2019 ausgewählt; sie hat seitdem eine umfangreiche Show entwickelt und tritt auf verschiedenen Bühnen, aber auch in Privathaushalten in unterschiedlichen Konstellationen auf

