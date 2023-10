CONCERT DE SORTIE DE RÉSIDENCE DE CRÉATION 14 CLEMENCEAU Nilvange, 19 octobre 2023, Nilvange.

Nilvange,Moselle

Dans le cadre des résidences mensuelles, retrouvez-nous au gueulard pour le concert de sortie de résidence de création avec le collectif.

C’est quoi lune rouge ?

C’est un collectif qui réunit des artistes à travers des résidences de créations et des événements de rencontres dans le Grand-Est.. Tout public

Jeudi 2023-10-19 20:30:00 fin : 2023-10-19 22:30:00. 5 EUR.

14 CLEMENCEAU

Nilvange 57240 Moselle Grand Est



As part of our monthly residency program, join us at Le Gueulard for a concert to mark the end of our creative residency with the collective.

What is lune rouge?

It’s a collective that brings together artists through creative residencies and events in the Grand-Est region.

Como parte de nuestro programa de residencia mensual, únase a nosotros en Le Gueulard para un concierto que marca el final de nuestra residencia creativa con el colectivo.

¿Qué es Lune Rouge?

Es un colectivo que reúne a artistas a través de residencias creativas y eventos de creación de redes en la región del Grand-Est.

Im Rahmen der monatlichen Residenzen treffen wir uns im Gueulard zum Abschlusskonzert der kreativen Residenzen mit dem Kollektiv.

Was ist Roter Mond?

Es handelt sich um ein Kollektiv, das Künstler durch kreative Wohnsitze und Begegnungsveranstaltungen im Grand-Est zusammenbringt.

Mise à jour le 2023-10-12 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME