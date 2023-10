SPECTACLE DE CLOWN – JE SUIS DIFFÉRENT 14 CLEMENCEAU Nilvange, 15 octobre 2023, Nilvange.

Nilvange,Moselle

Nous avons tous des différences, faisons en des forces au lieu de les subir.

Dans ce spectacle, nos clowns passent en revue différents aspects du thème du handicap (moteur, sensoriel, psychique ou mental). Ils travaillent sur la notion d’acceptation de la différence. Ils tentent d’expérimenter la prise de recul sur les comportements et les stéréotypes face au handicap.

L’intuition derrière ce spectacle de clown est que l’espace d’un spectacle de rire, ils puissent toucher, faire réfléchir et ouvrir à un changement de regard, faire oeuvre de sensibilisation pour les enfants.

Un spectacle écrit et joué par Dimitri Madenoglu et Renato Fontana.. Tout public

Dimanche 2023-10-15 15:00:00 fin : 2023-10-15 16:30:00. 5 EUR.

14 CLEMENCEAU

Nilvange 57240 Moselle Grand Est



We all have our differences, so let’s turn them into strengths instead of suffering from them.

In this show, our clowns review different aspects of the theme of disability (motor, sensory, psychic or mental). They work on the notion of accepting difference. They try to gain perspective on behaviors and stereotypes in the face of disability.

The intuition behind this clown show is that, in the space of a laughing show, they can touch, make people think and open up to a change of outlook, raising awareness among children.

Written and performed by Dimitri Madenoglu and Renato Fontana.

Todos tenemos nuestras diferencias, así que saquémosles partido en lugar de aguantarlas.

En este espectáculo, nuestros payasos abordan diferentes aspectos de la discapacidad (motriz, sensorial, psicológica o mental). Trabajan sobre la noción de aceptación de la diferencia. Intentan tomar distancia de las actitudes y los estereotipos sobre la discapacidad.

La idea de este espectáculo de payasos es que, en el espacio de un espectáculo de risa, puedan conmover a la gente, hacerla reflexionar y abrirla a un cambio de perspectiva, sensibilizando a los niños.

Escrita e interpretada por Dimitri Madenoglu y Renato Fontana.

Wir alle haben Unterschiede, machen wir sie zu Stärken, anstatt sie zu erleiden.

In dieser Aufführung nehmen unsere Clowns verschiedene Aspekte des Themas Behinderung (motorisch, sensorisch, psychisch oder geistig) unter die Lupe. Sie arbeiten mit dem Begriff der Akzeptanz von Unterschieden. Sie versuchen, Verhaltensweisen und Stereotypen in Bezug auf Behinderungen mit Abstand zu betrachten.

Die Intuition hinter diesem Clownsstück ist, dass die Kinder durch das Lachen berührt, zum Nachdenken angeregt und zu einer Veränderung des Blickwinkels angeregt werden können, um sie zu sensibilisieren.

Das Stück wurde von Dimitri Madenoglu und Renato Fontana geschrieben und gespielt.

