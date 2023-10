Soirée Halloween au Maroc 14 Chemin Dous Mihoucas Arthez-de-Béarn, 31 octobre 2023, Arthez-de-Béarn.

Arthez-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Soirée « Couscous» pour participer avec Les Bourrikettes à l’édition 2024 du rallye Aicha des gazelles.

Un mélange d’Halloween et de désert au programme ! Animation, Tombola, vente de goodies et de coffrets cadeaux au profit de notre projet et de notre asso partenaire Synergies pour un enfant. Sur réservation uniquement, venez nombreux !

Un kir sera offert pour tous les participants qui seront déguisés !.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

14 Chemin Dous Mihoucas Restaurant Célia

Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Couscous » evening to take part with Les Bourrikettes in the 2024 edition of the Aicha des gazelles rally.

A mix of Halloween and desert! Entertainment, tombola, sale of goodies and gift boxes to benefit our project and our partner association Synergies pour un enfant. Reservations required, so come one, come all!

A kir will be offered to all participants who dress up!

Noche de « cuscús » para participar con Les Bourrikettes en la edición 2024 del rally Aicha des gazelles.

¡Una mezcla de Halloween y postre en el programa! Animación, tómbola, venta de golosinas y cajas regalo a beneficio de nuestro proyecto y de nuestra asociación colaboradora Synergies pour un enfant. Es necesario reservar, así que ¡vengan todos!

Se ofrecerá un kir a todos los participantes que se disfracen

Couscous-Abend », um mit Les Bourrikettes an der Ausgabe 2024 der Rallye Aicha des Gazelles teilzunehmen.

Eine Mischung aus Halloween und Wüste steht auf dem Programm! Animation, Tombola, Verkauf von Goodies und Geschenksets zugunsten unseres Projekts und unserer Partnerorganisation Synergies pour un enfant. Nur mit Reservierung, kommen Sie zahlreich!

Für alle verkleideten Teilnehmer wird ein Kir angeboten!

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Coeur de Béarn