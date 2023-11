Buxois, buxoises à travers l’objectif 14 Boulevard Michel Eysseric Buis-les-Baronnies, 16 septembre 2023, Buis-les-Baronnies.

Buis-les-Baronnies,Drôme

Venez découvrir une exposition de photographies issues de la collection d’Henri Veux l’un des premiers photographes amateurs de Buis-les-Baronnies qui exerçait cette passion dans la tour médiévale où se trouve de nos jours l’Office de Tourisme.

14 Boulevard Michel Eysseric

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover an exhibition of photographs from the collection of Henri Veux, one of the first amateur photographers in Buis-les-Baronnies, who practised his passion in the medieval tower where the Tourist Office now stands

Venga a descubrir una exposición de fotografías de la colección de Henri Veux, uno de los primeros fotógrafos aficionados de Buis-les-Baronnies, que practicaba su pasión en la torre medieval donde hoy se alza la Oficina de Turismo

Entdecken Sie eine Ausstellung mit Fotografien aus der Sammlung von Henri Veux, einem der ersten Amateurfotografen in Buis-les-Baronnies, der seine Leidenschaft in dem mittelalterlichen Turm ausübte, in dem sich heute das Office de Tourisme befindet

